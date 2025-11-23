Тайвань провёл испытания зенитных ракет, способных поражать баллистические цели на границе атмосферы. Запуски состоялись на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун, их проводили специалисты Чжуншаньского института науки и технологий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Taipei Times.

По данным издания, тестируемые ракеты достигали высоты от 30 до 48 километров. Такие параметры позволяют перехватывать баллистические ракеты в момент входа в атмосферу, что значительно расширяет противоракетные возможности острова.

Предполагается, что испытания связаны с развитием национального проекта "Цянгун", в рамках которого создаются новые модификации на базе ракеты TK-III с увеличенной дальностью и возможностями перехвата.

По неофициальным данным, "Цянгун I" будет способен перехватывать цели на более высокой высоте, чем американский комплекс Patriot III. Версия "Цянгун IIA" ориентирована на высотный перехват до 100 км и по характеристикам может быть сопоставима с системой THAAD. Модификация "Цянгун IIB" рассматривается как баллистическая ракета класса "земля – земля" с предполагаемой дальностью до 1000 км.