Тайвань испытал систему перехвата баллистических целей на высоте до 48 километров
Испытания связаны с развитием национального проекта "Цянгун".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тайвань провёл испытания зенитных ракет, способных поражать баллистические цели на границе атмосферы. Запуски состоялись на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун, их проводили специалисты Чжуншаньского института науки и технологий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Taipei Times.
По данным издания, тестируемые ракеты достигали высоты от 30 до 48 километров. Такие параметры позволяют перехватывать баллистические ракеты в момент входа в атмосферу, что значительно расширяет противоракетные возможности острова.
Предполагается, что испытания связаны с развитием национального проекта "Цянгун", в рамках которого создаются новые модификации на базе ракеты TK-III с увеличенной дальностью и возможностями перехвата.
По неофициальным данным, "Цянгун I" будет способен перехватывать цели на более высокой высоте, чем американский комплекс Patriot III. Версия "Цянгун IIA" ориентирована на высотный перехват до 100 км и по характеристикам может быть сопоставима с системой THAAD. Модификация "Цянгун IIB" рассматривается как баллистическая ракета класса "земля – земля" с предполагаемой дальностью до 1000 км.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- В Нигерии вооружённые люди похитили более 200 учеников и учителей католической школы