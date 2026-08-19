«Таза Қазақстан»: 117 тысяч гектаров территорий очистили в стране

В Казахстане в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» в этом году проведено 500 мероприятий. В них приняли участие около 6,1 млн человек, включая 741 тыс. волонтеров.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, за время реализации инициативы очищены тысячи территорий, ликвидированы стихийные свалки и высажены миллионы деревьев.

Сколько территорий очистили

В рамках экологических мероприятий очищено около 117 тыс. гектаров территорий. Собрано более 813 тыс. тонн отходов.

Кроме того, в населенных пунктах страны высажено порядка 1,2 млн деревьев.

Сколько свалок выявили

В 2026 году для выявления несанкционированных мест размещения отходов используется космический мониторинг. С его помощью обнаружено 2642 стихийные свалки.

На сегодняшний день ликвидировано 2035 свалок, или 77% от общего числа выявленных. Работа по оставшимся участкам продолжается.

При этом количество стихийных свалок в долгосрочной перспективе значительно сократилось. Если в 2018 году было выявлено более 8,6 тыс. таких объектов, то сегодня их число уменьшилось более чем в три раза.

Как жители сообщают о проблемах

Для оперативного решения вопросов благоустройства работает цифровой сервис @TazaQazBot. С его помощью жители могут сообщать о необходимости уборки территорий, вывоза мусора, благоустройства улиц, озеленения, освещения и ремонта дорог.

С начала года через чат-бот поступило более 18 тыс. обращений, из которых свыше 16 тыс. уже выполнены. Всего сервис охватывает 21 категорию обращений.

Сервис также доступен через eGov Mobile. Общее количество обработанных по стране обращений уже превысило 50 тыс.

Что меняет «Таза Қазақстан»

Экологическая инициатива объединяет жителей, волонтеров, государственные и местные исполнительные органы. Основное внимание уделяется не только проведению массовых субботников, но и системной работе по благоустройству территорий.

Сокращение числа стихийных свалок, очистка территорий, озеленение и оперативное рассмотрение обращений граждан становятся частью повседневной работы по созданию комфортной городской и сельской среды.

«Таза Қазақстан» постепенно становится частью культуры бережного отношения к окружающей среде, где результат складывается из ежедневных действий миллионов граждан.