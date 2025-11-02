"Таза Қазақстан": 130 тополей и 60 бельгийских елей высадили близ Алматы
Проведены масштабные работы по уборке улиц и общественных мест.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карасайском районе Алматинской области в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" были реализованы ряд добрых инициатив, передаёт BAQ.KZ.
Так, в селе Туран сельского округа Жибек жолы и в школе "Nomad International School", расположенной в Иргели, были организованы работы по посадке деревьев и уборке территорий.
"Главная цель акции — улучшение экологической ситуации в регионе, увеличение зеленых зон и воспитание бережного отношения молодежи к природе", - отметили в областном акимате.
В мероприятиях приняли активное участие заместитель акима Карасайского района Бексултан Акылбек, представители интеллигенции, госслужащие, педагоги и жители сел.
В ходе акции в районе было высажено 130 тополей и 60 бельгийских елей. Кроме того, проведены масштабные работы по уборке улиц и общественных мест.
Всего в экологических акциях приняли участие более 400 человек, внесших свой вклад в благоустройство района и улучшение экологической обстановки. В таких общественно полезных мероприятиях проявляется сплоченность, трудолюбие и забота жителей о родном крае.
Самое читаемое
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Принца Эндрю лишили всех титулов и исключили из списка пэров
- Массовое ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы