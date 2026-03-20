Премьер-министр Олжас Бектенов провёл заседание Центра по мониторингу реализации инициативы Президента «Таза Қазақстан», где рассмотрели ход озеленения, лесомелиорации и экологических проектов в регионах, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе совещания глава правительства подчеркнул, что ключевые принципы инициативы — формирование экологической культуры, защита окружающей среды и бережное отношение к природе — закреплены в новой Конституции Казахстана.

«Сохранение природы — это не просто декларация, а конституционный долг каждого из нас. Следует активно использовать потенциал волонтерских организаций и молодежи. Мы формируем фундамент новой экологической культуры», — отметил Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул значимость масштабных экологических проектов, включая восстановление экосистемы Приаралья. В регионе продолжается высадка саксаула, который должен стать барьером против соляных бурь.

1,6 млрд деревьев и новые планы

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с 2021 по 2025 годы в Казахстане высажено порядка 1,6 млрд деревьев. В 2026 году планируется посадить ещё более 210 млн саженцев.

Для обеспечения посадочным материалом развивается сеть питомников:

функционируют 243 лесных питомника общей площадью 2,7 тыс. га;

выращивается около 157 млн сеянцев;

в текущем году планируется запуск ещё 6 новых проектов мощностью по 6 млн сеянцев каждый.

Более 1 млн гектаров лесомелиорации

В рамках восстановления Приаралья за 2021–2025 годы лесомелиоративные работы проведены на площади более 1 млн га. В настоящее время работы продолжаются ещё на 165 тыс. га.

Создан филиал Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, а на осушенном дне Аральского моря строится новый питомник. Также завершается создание государственного природного резервата «Арал Орманы».

Акцент на приживаемость и цифровизацию

Премьер-министр поручил не только выполнять планы по посадке, но и обеспечить высокую приживаемость деревьев.

Министерству экологии совместно с акиматами поручено:

контролировать приживаемость саженцев;

внедрять цифровые решения — дистанционное зондирование Земли, дроны и элементы искусственного интеллекта;

завершить до конца апреля лесомелиорацию на 165 тыс. га в Кызылординской и Туркестанской областях.

Отдельно поручено ускорить строительство питомников в Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

Отходы и озеленение карьеров

На совещании также рассмотрены вопросы управления отходами. В настоящее время:

предусмотрено 185 млрд тенге льготного финансирования;

реализуются 26 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге.

Акиматам поручено обеспечить выполнение проектов, а также совместно с недропользователями озеленить более 40% территорий карьеров, включая санитарно-защитные зоны.

Экологические акции и международная повестка

23 марта в Казахстане стартует республиканская акция «Мөлдір Бұлақ», в рамках которой планируется очистка родников и прибрежных территорий, а также инвентаризация более 700 водных объектов.

Кроме того, на совещании обсуждена подготовка к Региональному экологическому саммиту, который должен стать площадкой для развития международного сотрудничества в сфере экологии.

Реализация инициативы «Таза Қазақстан» продолжается в рамках нового цикла экологических мероприятий на текущий год.