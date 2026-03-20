В Казахстане досрочно выполнено поручение Президента по озеленению населённых пунктов. Вместо запланированных 15 млн деревьев за пять лет фактически высажено 18 млн насаждений, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом сообщил руководитель управления воспроизводства лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азамат Абуов.

«Было поручение Главы государства по посадке 15 млн деревьев на территории населенных пунктов. В этом году данное поручение исполнено с опережением — высажено 18 млн деревьев. Данная работа будет продолжена в рамках инициативы “Таза Қазақстан”», — отметил он.

Работы по озеленению продолжаются в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и улучшение состояния окружающей среды.

Параллельно министерство реализует масштабную задачу по воспроизводству государственного лесного фонда. До 2027 года планируется высадить 2 млрд деревьев.

На сегодняшний день уже достигнуты значительные результаты: на площади более 1 млн гектаров высажено порядка 1,6 млрд саженцев.

В ведомстве подчеркнули, что реализация экологических проектов будет продолжена с акцентом на устойчивое озеленение и сохранение природных ресурсов страны.