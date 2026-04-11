В области Жетысу в рамках программы «Таза Қазақстан» была организована уборка территории, озеленение и санитарная очистка населенных пунктов, передает BAQ.KZ.

Кроме того, в соответствии с утверждённым планом была проведена экологическая акция «7 OZEN» в Панфиловском районе. В рамках мероприятия было очищено русло реки Или, в котором приняли участие 50 человек, было задействовано 2 единицы специализированной техники и вывезено 25 тонн твердых бытовых отходов.

Также, в рамках реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на повышение экологической культуры населения, формирование бережного отношения к окружающей среде и улучшение экологического состояния населённых пунктов провели экологическую акцию «Таза қала» в городах Талдыкорган, Текели, Саркан, Жаркент, Уштобе и Ушарал.

Данное мероприятие было направлено на санитарную очистку городских территорий, благоустройство дворов и общественных пространств, а также озеленение территорий с привлечением населения, волонтёров, организаций и представителей общественных объединений.

По итогам акции участвовали 2 800 человек, привлечено 41 единицы техники, вывезено 101 тонна мусора, посажено 1 710 саженцев.

С начала проведения мероприятий по очистке и озеленению по области приняли участие более 51 тысяч человек, задействовано

913 единиц техники. В результате очищено 1 044 гектаров территории, вывезено 4 тысячи тонн мусора, высажено 40,9 тысячи саженцев деревьев.

Реализация программы «Таза Қазақстан» в области Жетісу продолжается и находится на особом контроле. Данная акция направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и формирование ответственного отношения населения к окружающей среде.