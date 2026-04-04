В Мангистауской области в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» состоялся масштабный субботник, в котором приняли участие около 8000 жителей. Мероприятие было организовано областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, передает BAQ.KZ.

Основная цель акции — охрана окружающей среды, поддержание чистоты населённых пунктов и формирование экологической культуры среди населения.

В субботнике приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, сотрудники государственных учреждений, представители нефтяных, строительных компаний, эковолонтёры, а также жители области.

— В целом субботник был организован по всей области. Работы по очистке охватили территорию от амфитеатра в 15-м микрорайоне до декоративного объекта «I Love Aktau» в 9-м микрорайоне. Помимо побережья моря, от мусора была очищена территория вокруг озера Караколь. В этих работах в основном были задействованы волонтёры, среди которых около 50 эковолонтёров, специально прибывших из города Жанаозен. Кроме того, на городской набережной свой вклад внесли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и добровольцы. В ходе субботника было собрано около 600 тонн мусора и очищено 95 гектаров территории. Подобные добрые инициативы будут продолжены и в дальнейшем, — отметила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова.

Активным коллективам, волонтёрам и юным экоактивистам, принявшим участие в субботнике, были вручены корзины со сладостями и фруктами.