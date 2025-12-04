Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации инициативы Главы государства "Таза Қазақстан", передаёт BAQ.KZ.

"Президентская инициатива "Таза Қазақстан" стала масштабным общенациональным движением. Речь идет не только о высадке деревьев и очистке отходов. Главным результатом мы видим вовлеченность общественности в наше общее дело охраны природы и создания комфортной окружающей среды для обеспечения высокого качества жизни. Сохранение природных богатств, обеспечение чистого воздуха и воды, рациональное использование ресурсов – все это приоритетные задачи, от которых зависит благополучие нынешнего и будущих поколений. Инициатива Главы государства – не разовая акция, а постоянная работа по формированию новой экологической культуры и повседневного образа жизни наших граждан", — подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

В рамках "Таза Қазақстан" в текущем году по всей стране проведено 1 250 экологических мероприятий, включая акции по уборке территорий, озеленению и экологическому просвещению. Высажено порядка 3 млн деревьев, очищено более 1 млн га территорий, собрано более 800 тыс. тонн отходов. В соответствии с поручением Президента по посадке 15 млн саженцев до 2025 г. в рамках акции "Таза Қазақстан" в населенных пунктах высажено свыше 18 млн деревьев.

Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Совместно с органами внутренних дел действует более 1 300 мобильных групп. Посредством космического мониторинга в текущем году выявлено 3 833 свалки, из которых порядка 80% уже ликвидированы. К административной ответственности привлечены 165 должностных лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 12,4 млн тенге.

С начала года через платформу телеграмм-чат @TazaQazBot поступило свыше 24 тыс. заявок, из которых более 23 тыс. уже исполнены.

Основные заявки касаются уборки территорий (8524), вывоза бытового мусора (1709), благоустройства улиц (1675) и ремонта дорог (1480).

Одним из ключевых аспектов идеи "Таза Қазақстан" является ответственное обращение с отходами. Для обеспечения экологических потребностей регионов в эксплуатацию введены 8 новых полигонов ТБО. На стадии реализации – 22 инфраструктурных проекта по сбору, сортировке и переработке мусорных отходов на общую сумму порядка 89,4 млрд тенге, в том числе за счет средств, поступающих от утильсбора. Ведется работа еще по 40 проектам. Всего Комплексным планом предусмотрено строительство 100 полигонов ТБО.

Ерлан Нысанбаев также доложил о проводимой работе по строительству 3 мусоросжигательных заводов в городах Астана, Алматы и Шымкент. В текущем году подписаны соответствующие Соглашения об инвестициях на сумму 293 млрд тенге. Также за счет средств утильсбора предусматривается управление СОЗ-содержащими отходами и ликвидация бесхозяйных опасных отходов, переданных решением суда в республиканскую собственность.

Премьер-министр заслушал акимов областей Абай и Ұлытау, где отмечаются низкие темпы работ: ликвидировано лишь 36% и 53% свалок соответственно. Олжас Бектенов поручил в срочном порядке принять меры по исправлению ситуации с ТБО. Кроме того, акиматам Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и области Жетісу необходимо до конца года завершить все работы по устранению стихийных свалок. Поручено ускорить строительство полигонов.