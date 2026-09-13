«Таза Қазақстан»: Более 1 тысячи дворов почистили от мусора в Астане

В Астане стартовал осенний экологический месячник в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству города начались во всех районах столицы.

По данным столичного акимата, в экоакции приняли участие более 30 тысяч человек и 2,2 тысячи предприятий и организаций. Для проведения уборочных работ было задействовано свыше 700 единиц специальной техники. В ходе масштабной уборки очищено более 1,2 тысячи дворовых территорий, вывезено порядка 300 тонн отходов.

Экологический месячник «Таза Қазақстан» стартовал с 12 сентября и будет проходить до 10 октября. На протяжении месяца во всех районах Астаны будут проводиться работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению парков, скверов, дворовых и общественных пространств, а также территорий, прилегающих к предприятиям и организациям.

Кроме того, 19 сентября в столице пройдет общегородская экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day 2026.

Главная цель экологического месячника — объединить жителей, предприятия и организации столицы вокруг вопросов сохранения чистоты, благоустройства городской среды и формирования экологической культуры.