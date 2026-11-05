«Таза Қазақстан»: чистота — дело каждого или обязанность государства?

Выбросил мусор в неположенном месте? Оставил строительные отходы возле дома? Срубил дерево без разрешения? Казалось бы, обычные бытовые ситуации. Но за некоторые из них можно получить серьёзный штраф и даже столкнуться с уголовной ответственностью.А что вообще значит «Таза Қазақстан»? Просто выйти на субботник или научиться по-настоящему беречь окружающую среду?

В восьмом выпуске «(НЕ) диванных экспертов» разбираемся, как работает экологическая инициатива «Таза Қазақстан», кто отвечает за чистоту наших городов и какие последствия могут быть у тех, кто нарушает экологическое законодательство.

Вместе с настоящим специалистом обсудим: «Таза Қазақстан» — это только субботники или нечто большее? Кто должен следить за чистотой улиц, дворов и общественных мест? Какие штрафы предусмотрены за выброс мусора в неположенных местах? Куда нужно вывозить строительные отходы? Можно ли заставить человека принудительно участвовать в субботнике? Какая ответственность грозит за незаконную вырубку деревьев? Как сформировать экологическую культуру и почему чистота начинается с каждого из нас?

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Но достаточно ли одной сознательности или без штрафов и законов не обойтись? Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, неудобные вопросы и понятные ответы о наших правах, обязанностях и ответственности перед окружающей средой.

«(НЕ)диванные эксперты» — программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона. А как считаете вы: что эффективнее в борьбе за чистоту — большие штрафы или экологическое воспитание? Делитесь своим мнением в комментариях!