«Таза Қазақстан»: депутаты Курултая озеленили аллею у Национального музея

В Астане на аллее возле Национального музея прошла экологическая акция в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан». На участке вдоль улицы Шамши Калдаякова высадили 150 саженцев вяза и голубой сибирской ели.

В озеленении территории приняли участие депутаты Курултая во главе с Председателем Айбеком Дәдебаем. Он отметил, что акция направлена не только на благоустройство столицы, но и на формирование личной ответственности за окружающую среду.

«Президент неоднократно подчеркивал, что чистота и бережное отношение к окружающей среде должны стать частью нашей повседневной культуры. Именно на это направлена акция «Таза Қазақстан». Сегодня мы вместе с жителями столицы высадили аллею. Через годы эти деревья будут украшать Астану, напоминая о нашем общем труде. Для нас важно не оставаться в стороне, а личным участием показывать, что забота о городе и стране начинается с каждого из нас», – сказал Айбек Дәдебай.

Для депутатов Курултая эта акция стала первой совместной экологической инициативой за пределами законодательного органа. В посадке деревьев также приняли участие Елдос Баялышбаев и Захира Бегалиева.

Елдос Баялышбаев подчеркнул, что подобные мероприятия имеют значение и с точки зрения развития доступной городской среды. По его словам, общественные пространства должны позволять всем жителям наравне участвовать в жизни города.

«Мы впервые участвуем в такой акции вместе с коллегами. Это возможность не только внести свой вклад в благоустройство столицы, но и показать, как важно создавать условия для участия каждого в жизни города. Безбарьерная среда начинается с доступных общественных пространств, где все жители могут чувствовать себя комфортно и наравне участвовать в общих делах», – отметил Елдос Баялышбаев.

В свою очередь депутат Захира Бегалиева связала участие в экологической акции с принципами инклюзии и общественного единства.

«Именно такие совместные инициативы дают чувство настоящего единства. Мы стираем любые социальные границы, когда своими руками вносим вклад в будущее города и на личном примере показываем, что искренняя забота о родной земле доступна каждому», – подчеркнула она.

Акция «Таза Қазақстан» стартовала в 2024 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В рамках проекта в населенных пунктах страны проводятся работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.