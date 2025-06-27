В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" учащиеся начальных классов школы-лицея №66 имени Динмухамеда Кунаева приняли участие в необычной экологической эстафете под названием "Суды сақтайық!", передает BAQ.KZ. Мероприятие было направлено на формирование у детей бережного отношения к воде - одному из важнейших природных ресурсов планеты.

Эстафета проходила в увлекательной игровой форме: команды школьников соревновались в заданиях, связанных с темой водосбережения. Ребята не только продемонстрировали ловкость и командный дух, но и показали хорошее знание основ экологии - от правильного обращения с водой в быту до причин загрязнения рек.

"Мы стараемся через игру и живое общение показать детям, насколько важна забота о природе. Вода - это жизнь, и наша задача научить детей с раннего возраста уважать и ценить этот ресурс", - рассказала Бакытгуль Нуртазина, заместитель директора по воспитательной работе.

Мероприятие прошло в рамках работы эколагеря "Жасыл әлем", который действует в школе уже второй сезон. Лагерь стал площадкой для развития экологического мышления у школьников в летний период, совмещая отдых с полезными занятиями.

Ранее в рамках экологического воспитания учащиеся участвовали в акциях "Табиғатты аялайық" и "Қоқысқа екінші өмір сыйла", а также в выездных мероприятиях в парке Жетысу. Такие инициативы становятся важной частью экологического просвещения подрастающего поколения.