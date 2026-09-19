«Таза Қазақстан»: Как проходила республиканская экологическая акция с участием Президента РК
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19 Сентября 2026, 18:30
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19 Сентября 2026, 18:3019 Сентября 2026, 18:30
130Фото: Сырым Рахимбеков
Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» только в одной Астане собрала сотни волонтеров, которые решили сделать свою страну чище. Глава государства Касым-Жомарт Токаев присоединился к акции и вместе с молодежью и экоактивистами посадил дерево в Президентском парке. Наша съемочная группа тоже присутствовала на этом событии. В нашем видео расскажем, о чем говорил Президент, обращаясь к волонтерам, как в ближайшее время будет развиваться столица и почему линейные парки лучше пешеходных аллей.
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