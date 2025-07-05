В Туркестане представителям коммунальной сферы была передана специальная техника, передает BAQ.KZ.

В этом году в области, согласно региональной Карте занятости, создано более 130 тысяч новых рабочих мест, из них около 60% - для рабочих специальностей. В 30 колледжах области по рабочим специальностям обучается более 16 тысяч студентов.

В ходе мероприятия аким области вручил группе граждан нагрудный знак "Еңбек ардагері" Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, награду "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының құрметті қызметкері", грамоту "Құрмет" министра Промышленности и строительства РК. Кроме того, председатель областного маслихата Нуралы Абишов вручил работникам благодарственные письма министра Промышленности и строительства РК.

В настоящее время на территории Туркестана санитарную очистку ведут 35 единиц техники ТОО "Түркістан Жарық Тазалық". В этом году проведен конкурс на приобретение 29 единиц техники в коммунальную собственность города. 21 из них уже сдана в эксплуатацию.