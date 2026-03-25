В рамках празднования декады Наурызнама по всей стране стартовал «Тазару күні» – День очищения. Под эгидой этой даты во всех регионах республики прошли масштабные гражданские акции по благоустройству территорий и массовые эстафеты чистоты, объединившие сотни тысяч неравнодушных граждан. Выступление Главы государства придало этой дате особый статус: экологическая повестка официально синхронизирована с обновлением политической системы и вступлением в силу Новой Народной Конституции. О том, как философия чистоты переходит из теории в практическую плоскость и почему забота о природе стала маркером гражданской зрелости, в интервью BAQ.KZ рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев.

– Мансур Турсынович, в этом году по всему Казахстану проходит масштабная акция «Тазару күні». В своем обращении Президент отметил, что этот день открывает новый этап проекта «Таза Қазақстан». В чем заключается концептуальное отличие этого этапа от привычных нам весенних экологических месячников?

– Главное отличие – в масштабе мышления. Традиционные субботники прошлых лет часто носили точечный и вынужденный характер: сошел снег – нужно убрать мусор. Сегодня же «Таза Қазақстан» трансформировался в непрерывный процесс и полноценную государственную идеологию.

«Тазару күні» в период Наурызнама несет глубокий символизм. Как точно отметил Глава государства, обновление общества становится частью обновления природы. Мы уходим от восприятия экологии исключительно как проблемы коммунальных служб. Суть идеологической концепции «Таза Қазақстан» шире уборки дворов – это чистота помыслов, прозрачность ведения бизнеса, рациональное потребление и осознанный подход к ресурсам. Это системный сдвиг в общественном сознании, когда чистота становится естественной потребностью, а не обязанностью «для галочки».

– Одним из самых обсуждаемых событий марта стало закрепление экологических норм в Новой Народной Конституции. Как эта правовая новация повлияет на реальную работу и жизнь казахстанцев?

– Это исторический шаг. Бережное отношение к природе теперь не просто рекомендация или пункт в экологическом кодексе – это базовый принцип нашего мировоззрения, закрепленный в Основном законе. Сохранение природных богатств стало конституционным долгом каждого гражданина.

Для нас, как для профильного министерства, это означает принципиально новый уровень ответственности и новые рычаги влияния. Конституция формирует ядро общественной консолидации вокруг идеи Справедливого, Чистого и Прогрессивного Казахстана. Это дает нам возможность жестче требовать соблюдения эко-стандартов от крупных промышленных предприятий и одновременно стимулировать внедрение «зеленых» технологий. Экология официально признана фундаментом национальной безопасности и независимости.

– Президент запустил инициативу «Мөлдір бұлақ». Расскажите подробнее об этом проекте и о том, какие еще практические задачи стоят перед министерством в этом сезоне?

– Проект «Мөлдір бұлақ» фокусируется на самом ценном ресурсе Центральной Азии – воде. В рамках этой инициативы по всей стране начинается системная расчистка природных родников, прибрежных зон, малых рек и водоемов. Мы должны не просто убрать пластик с берегов, но и восстановить естественный гидрологический баланс там, где это возможно.

Параллельно продолжается беспрецедентная по масштабам кампания по лесоразведению. С 2021 года в Казахстане уже высажено порядка 1,6 миллиарда деревьев. В текущем 2026 году мы планируем высадить еще более 210 миллионов саженцев. Особый фокус – на сложных участках, таких как осушенное дно Аральского моря, где высадка саксаула создает естественный барьер против соляных бурь. Главная задача сейчас – не просто посадить дерево, а обеспечить его приживаемость с помощью цифрового мониторинга и правильного ухода.

– В своем обращении Глава государства выразил уверенность, что все больше граждан выбирают экологический стиль поведения. Видите ли вы этот отклик со стороны общества на практике?

– Цифры говорят сами за себя. За прошедший год в акциях «Таза Қазақстан» приняли участие около 7 миллионов человек. Это колоссальная цифра.

Мы видим, как работает созидательный и ответственный патриотизм, о котором говорит Президент. Инструменты взаимодействия государства и общества стали цифровыми и прозрачными. Например, через специальный Telegram-бот граждане отправили десятки тысяч заявок по вопросам несанкционированных свалок и благоустройства, и подавляющее большинство из них оперативно решается местными исполнительными органами. Люди перестали быть сторонними наблюдателями. Когда молодежь, волонтеры и местные сообщества берут ответственность за свой район или парк – это и есть залог того самого «светлого будущего», о котором говорится в обращении.

– Что бы вы пожелали казахстанцам в этот день обновления?

– Я призываю каждого казахстанца принять эстафету чистоты и порядка, о которой заявил Президент. Наурыз – это время, когда мы закладываем фундамент на весь будущий год. Пусть этот фундамент будет чистым, крепким и созидательным. Желаю всем нашим гражданам благополучия, здоровья и гармонии – как в домах, так и в окружающей нас природе. С праздником!