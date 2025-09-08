В этом году в области Жетісу в рамках программы "Таза Қазақстан" запланировано благоустроить 21 зону — включая 13 парков, 2 сквера и 6 аллей, передает BAQ.KZ.

Работы идут во всех районах и городах области.

Одним из ключевых объектов преобразования стал центральный парк "Жеңіс" в селе Карабулак Ескельдинского района. Основанный в 1980-х годах и занимающий около 6 гектаров, парк ждёт капитальный ремонт. Уже обновлены пешеходные дорожки, устанавливаются бордюры и укладывается асфальт, на детских и спортивных площадках установили тренажёры и турники. В работах задействованы более 30 человек и 6 единиц техники.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, планируется установить 7 детских и спортивных площадок, более 100 опор уличного освещения и свыше 60 скамеек. Все работы должны завершиться до конца года.

Местные жители тепло отзываются об обновлениях. Так, житель села Ескендир Садыбаев отмечает:

"В этом парке не было ремонта, мне даже казалось, что он заброшен. Сейчас все поменялось. Создаются условия, чтобы дети безопасно играли на площадках, а взрослые время от времени гуляли и отдыхали. Теперь мы должны заботиться о нашем обновленном парке, о чем я постоянно говорю подрастающему поколению".

К нему присоединился другой житель, Евгений Соболенко:

"Когда я прихожу в наш центральный парк, меня охватывают добрые воспоминания, ведь в детстве я здесь часто гулял с родителями. Многие деревья в этом парке садили мои родители вместе с другими сельчанами. Отрадно видеть, что спустя столько лет парк обновляется, становится более современным, комфортным для жителей".

Стоит отметить, что за период 2022–2024 годов в регионе было построено 11 парков, 5 скверов и 2 аллеи, а также капитально отремонтированы 21 парк. В общей сложности в Жетісу насчитывается 132 зелёные зоны общей площадью около 300 гектаров, включая 66 парков, 35 скверов и 31 аллею.