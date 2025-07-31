В Алматинской области продолжается активная реализация республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", и сегодня в Илийском районе состоялось одно из ярких событий этой кампании — масштабная экологическая акция "Бүгін тазалық – ертең саулық!" ("Сегодня чистота — завтра здоровье!"), передает BAQ.KZ.

Инициатива объединила более 150 участников: эковолонтёров, представителей молодёжных организаций, активистов и просто неравнодушных жителей.

Участники акции очистили общественные территории от мусора, высадили зелёные насаждения и провели разъяснительную работу по вопросам экологического поведения и обращения с отходами. С приветственным словом выступил депутат районного маслихата Алмасбек Қожабекұлы Сатибаев, подчеркнув важность личного вклада каждого в общее дело: "Здоровая среда начинается с конкретных действий — таких, как сегодня. Это вклад в будущее и в безопасность наших детей".

Результаты говорят сами за себя: собрано около 3 тонн мусора, привлечено 10 единиц техники, заложены новые зелёные зоны. Участники заявили, что готовы продолжать экологическую работу на постоянной основе.

Акция в Илийском районе — лишь часть масштабной кампании, охватившей всю область. С начала года участие в программе "Таза Қазақстан" приняли более 242 тысяч человек и почти 9 тысяч организаций. Совместными усилиями собрано 7,1 тысячи тонн мусора, высажено более 76 тысяч деревьев, в том числе 11,2 тысячи в 429 школах региона.

Также очищены территории более 3 000 многоквартирных домов, 55 парков, 906 памятников истории и культуры и 1 055 социальных объектов. В рамках просветительской работы размещено свыше 22 000 информационных материалов, установлены тематические баннеры, а также активизирована работа экологического телеграм-бота для обращений граждан.