«Таза Қазақстан»: профилактический рейд провели на набережной реки Есиль

В рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» и республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» на набережной реки Есиль провели профилактический рейд по обеспечению общественного порядка.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, сотрудники Управления полиции района Сарыарка совместно с работниками районного акимата проводят рейды в общественных местах на постоянной основе.

Полицейские патрулируют улицы, дворы, общественные пространства и места массового отдыха, предупреждают правонарушения и оперативно реагируют на обращения граждан, работа также направлена на поддержание чистоты, благоустройства и порядка.

Как рассказал заместитель начальника Управления полиции района Сарыарка Асхат Жумагалиев, во время рейдов полицейские беседуют с жителями и гостями столицы, напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы, бережно относиться к городской среде и не загрязнять места общего пользования.

Особое внимание уделяется фактам выбрасывания мусора в непредназначенных для этого местах, загрязнения общественных территорий, курения и употребления табачных изделий там, где это запрещено, а также нарушениям правил благоустройства и содержания территорий.

«Помимо выявления административных правонарушений, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, распространяют информационные памятки и напоминают гражданам, что соблюдение чистоты – ответственность каждого жителя», – рассказал Асхат Жумагалиев.

Напомним, профилактические рейды в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и экологической инициативы «Таза Қазақстан» на постоянной основе проводятся во всех шести районах Астаны. Их главная цель — предупреждение правонарушений, поддержание общественного порядка, соблюдение правил благоустройства и формирование экологической культуры жителей.