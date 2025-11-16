В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" был проведён субботник вдоль автодороги Алматы – Конаев, передаёт BAQ.KZ.

С начала года в акции "Таза Қазақстан" по области приняли участие около 800 тысяч человек, 8 836 предприятий и организаций, было задействовано почти 4 тысячи единиц техники. Собрано более 11 тысяч тонн мусора. Кроме того, высажено 109,8 тыс. деревьев, очищены дворы 3 048 многоквартирных домов, 55 парков и скверов, 1 090 историко-культурных памятников и 1 055 социальных объектов.