"Таза Қазақстан": проведён субботник вдоль автодороги Алматы – Конаев
С начала года в акции "Таза Қазақстан" по области 8 836 предприятий и организаций.
В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" был проведён субботник вдоль автодороги Алматы – Конаев, передаёт BAQ.KZ.
С начала года в акции "Таза Қазақстан" по области приняли участие около 800 тысяч человек, 8 836 предприятий и организаций, было задействовано почти 4 тысячи единиц техники. Собрано более 11 тысяч тонн мусора. Кроме того, высажено 109,8 тыс. деревьев, очищены дворы 3 048 многоквартирных домов, 55 парков и скверов, 1 090 историко-культурных памятников и 1 055 социальных объектов.
"Мероприятия в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" выполняются согласно плану. Работа ведётся и через онлайн-платформу. На сегодняшний день в Telegram-бот поступило 1 123 обращения, из них 880 выполнено, 233 отклонено, а 10 находятся в процессе исполнения. Сегодня мы провели последний субботник в этом году. В связи с неблагоприятными погодными условиями работы в рамках акции продолжим в следующем году", – сообщил начальник отдела озеленения и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области Бекзат Каримов.
