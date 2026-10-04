«Таза Қазақстан»: работники культуры вышли на экоакцию в Астане

В Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» работники культуры вышли на экоакцию, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия на территориях подведомственных организаций сферы культуры были проведены работы по очистке, сбору мусора и благоустройству прилегающих территорий.

Главная цель экологического мероприятия — внесение вклада в сохранение чистоты столицы, формирование культуры бережного отношения к окружающей среде и повышение общественной ответственности.

Подобные инициативы в рамках акции «Таза Қазақстан» вносят вклад в общее дело, направленное на превращение столицы в чистый и комфортный город.