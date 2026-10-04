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«Таза Қазақстан»: работники культуры вышли на экоакцию в Астане

Главная цель экологического мероприятия — внесение вклада в сохранение чистоты столицы.

4 Октября 2026, 07:41
АВТОР
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Акимат города Астана 4 Октября 2026, 07:41
4 Октября 2026, 07:41
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Фото: Акимат города Астана

В Астане в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» работники культуры вышли на экоакцию, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия на территориях подведомственных организаций сферы культуры были проведены работы по очистке, сбору мусора и благоустройству прилегающих территорий.

Главная цель экологического мероприятия — внесение вклада в сохранение чистоты столицы, формирование культуры бережного отношения к окружающей среде и повышение общественной ответственности.

Подобные инициативы в рамках акции «Таза Қазақстан» вносят вклад в общее дело, направленное на превращение столицы в чистый и комфортный город.

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