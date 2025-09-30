Сегодня на кемпинг-площадке близ села Таргап (Алматинская область) состоялось торжественное открытие масштабной экологической инициативы — road-эстафеты "Taza Qazaqstan". В течение недели участники преодолеют более 1000 км по маршруту через Алматы, Шымкент, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области, передает BAQ.KZ.

В акцию вовлечены тысячи активистов молодежного крыла "Жастар Рухы" и местные жители.

Инициатива направлена не только на уборку территорий, но и на формирование новой экологической культуры. Вдоль маршрута состоятся встречи депутатов с населением, молодежные open-air мероприятия, тренировки на свежем воздухе и акции по сохранению памятников истории и культуры.

Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек отметил, что усилий государства для защиты природы недостаточно, и каждый гражданин должен внести свой вклад. "Таза Қазақстан — это не кампания на один день, а стиль жизни", — подчеркнул он, цитируя слова Президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках эстафеты активисты проведут уборку вдоль дорог, на автостоянках и кемпингах с применением аэроразведки и квадрокоптеров. Собранный мусор будет вывозиться на полигоны.

Организаторы напомнили, что в прошлом году активисты прошли 1200 км от Астаны до Алматы и собрали 100 тонн отходов. В этом году задача — повторить успех и привлечь еще больше граждан к движению за чистоту страны.

По словам депутатов и представителей "Жастар Рухы", акция становится символом единства и экологической ответственности, объединяющим молодежь, волонтеров и местные сообщества ради сохранения природы и культурного наследия Казахстана.