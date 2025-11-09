"Таза Қазақстан": столичным студентам рассказали о разделении мусора
В столичных вузах прошли эковстречи студентов с акцентом на раздельный сбор мусора.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Казахстана студенты "Туран-Астана" и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва приняли участие во встречах, направленных на повышение экологической культуры молодежи, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Мероприятия были организованы в рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан" столичным Управлением по вопросам молодежной политики совместно с Экохабом Астаны. Главная цель — формирование ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение студентов в экологические инициативы города.
В ходе встречи участники активно собирали пластиковые отходы, изучали принципы раздельного сбора мусора и обсуждали способы внедрения экологически ответственного поведения в студенческой среде.
Организаторы подчеркнули, что подобные акции способствуют развитию экологического мышления у молодежи и популяризируют практики бережного отношения к природе.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали