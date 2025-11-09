В столице Казахстана студенты "Туран-Астана" и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва приняли участие во встречах, направленных на повышение экологической культуры молодежи, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Мероприятия были организованы в рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан" столичным Управлением по вопросам молодежной политики совместно с Экохабом Астаны. Главная цель — формирование ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение студентов в экологические инициативы города.

В ходе встречи участники активно собирали пластиковые отходы, изучали принципы раздельного сбора мусора и обсуждали способы внедрения экологически ответственного поведения в студенческой среде.

Организаторы подчеркнули, что подобные акции способствуют развитию экологического мышления у молодежи и популяризируют практики бережного отношения к природе.