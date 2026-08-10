Таза Қазақстан: Участники Comic Con вышли на уборку в Астане
10 Августа 2026, 07:11
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10 Августа 2026, 07:1110 Августа 2026, 07:11
392Фото: Акимат города Астана
На площадках ледовых дворцов «Барыс Арена» и «Алау», где прошел международный фестиваль Comic Con Astana 2026, состоялась акция в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».
По информации столичного акимата, в заключительный день фестиваля площадку также посетил маскот Тазабек. Он вышел на сцену «Барыс Арены» и вместе с ведущим напомнил гостям о важности соблюдения чистоты и бережного отношения к окружающей среде.
После завершения основной программы жители и гости столицы присоединились к экологической акции «Таза Қазақстан». Участники провели уборку на площадках фестиваля, поддержав идею бережного отношения к окружающей среде и сохранения чистоты в городе.