Таза Қазақстан: Участники Comic Con вышли на уборку в Астане

На площадках ледовых дворцов «Барыс Арена» и «Алау», где прошел международный фестиваль Comic Con Astana 2026, состоялась акция в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

По информации столичного акимата, в заключительный день фестиваля площадку также посетил маскот Тазабек. Он вышел на сцену «Барыс Арены» и вместе с ведущим напомнил гостям о важности соблюдения чистоты и бережного отношения к окружающей среде.

После завершения основной программы жители и гости столицы присоединились к экологической акции «Таза Қазақстан». Участники провели уборку на площадках фестиваля, поддержав идею бережного отношения к окружающей среде и сохранения чистоты в городе.