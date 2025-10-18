В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в Актюбинской области продолжаются масштабные работы по уборке, благоустройству и озеленению. Особое внимание в этом году уделено посадке деревьев, адаптированных к суровым климатическим условиям региона, передаёт BAQ.KZ.

Одним из таких деревьев стала туранга – редкий и выносливый вид тополя, способный выживать в степных условиях. Первая посадка туранги в Актобе прошла в районе аэропорта при участии акима области Асхата Шахарова.

"Посадка туранги – важный шаг в озеленении нашего региона и борьбе с опустыниванием. Мы будем продолжать поддерживать инициативы, направленные на сохранение природы и улучшение экологии, чтобы Актюбинская область становилась еще более комфортным и зеленым краем для жизни", - отметил аким области.

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Исатая Еспаганбетова, туранга прекрасно приживается на бедных, песчаных почвах. Дерево играет важную роль в экосистеме: укрепляет почвы, защищая их от эрозии, снижает риск опустынивания территорий.

"Это уникальное растение, способное добывать воду с глубины до 15 метров и выживать в самых суровых климатических условиях: при засухах, ветрах и резких перепадах температур. Мы совместно с алматинскими учеными провели исследования, чтобы определить оптимальные условия для его успешного приживания. В этом году по области планируется посадить 500 саженцев туранги. Всего в рамках озеленения осенью будет высажено восемь тысяч разных деревьев", - отметил Исатай Еспаганбетов.

Стоит отметить, что туранга занесена в Красную книгу Казахстана.

Саженцы такого редкого дерева для региона приобрело ТОО "Казахойл Актобе", которое также организовало все необходимые условия для их успешного роста: установку системы орошения, монтаж емкостей для воды и ограждений.

По словам заместителя генерального директора производства ТОО "Казахойл Актобе" Абдуахита Абишева, 500 саженцев туранги будут распределены по области. 50 деревьев планируется посадить в Байганинском районе, еще 50 – в районе месторождения Алибекмола, 100 деревьев украсят Кандыагаш, и 300 – по городу Актобе, из которых 100 – в районе аэропорта.

Сегодня в акции по посадке деревьев приняли участие сотрудники нефтяной компании и трудовой отряд "Жасыл ел".