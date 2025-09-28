В рамках экологического месячника "Таза Қазақстан: Таза Астана" в столице стартовала неделя "Тарих пен мәдениет тынысы", посвящённая благоустройству и очистке территорий историко-культурных памятников, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Эконеделя продлится с 27 сентября по 3 октября, она направлена на благоустройство и очистку территорий памятников истории и культуры.

В первый день сотрудники Управления культуры столицы и 14 подведомственных организаций провели работы по очистке и благоустройству территории памятников "Алаш қайраткерлері" и "Үш арыс", расположенных на "Аллее писаталей".

Аналогичные мероприятия были проведены на территории шести исторических зданий.

"Мы любим свой город, и такие акции — хороший способ показать это на деле. Хочется, чтобы Астана была чистой, красивой и уютной для всех, кто здесь живёт и бывает", — отметил актер столичного театра кукол Нурасыл Ыбырайхан.

На сегодня в Астане насчитывается около 60 памятников истории и культуры, а также 33 исторических здания. В рамках экологической акции планируется проведение более 40 мероприятий.