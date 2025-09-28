"Таза Қазақстан": в Астане запустили эконеделю по благоустройству памятников
Эконеделя продлится с 27 сентября по 3 октября.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках экологического месячника "Таза Қазақстан: Таза Астана" в столице стартовала неделя "Тарих пен мәдениет тынысы", посвящённая благоустройству и очистке территорий историко-культурных памятников, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Эконеделя продлится с 27 сентября по 3 октября, она направлена на благоустройство и очистку территорий памятников истории и культуры.
В первый день сотрудники Управления культуры столицы и 14 подведомственных организаций провели работы по очистке и благоустройству территории памятников "Алаш қайраткерлері" и "Үш арыс", расположенных на "Аллее писаталей".
Аналогичные мероприятия были проведены на территории шести исторических зданий.
"Мы любим свой город, и такие акции — хороший способ показать это на деле. Хочется, чтобы Астана была чистой, красивой и уютной для всех, кто здесь живёт и бывает", — отметил актер столичного театра кукол Нурасыл Ыбырайхан.
На сегодня в Астане насчитывается около 60 памятников истории и культуры, а также 33 исторических здания. В рамках экологической акции планируется проведение более 40 мероприятий.
"Работы по очистке и благоустройству памятников будут продолжены на территории монументов, посвящённых Бауыржану Момышулы, Сакену Сейфуллину, Жамбылу Жабаеву, Керей и Жанибек ханам, а также других объектов историко-культурного значения. Это не разовая акция — мы систематически ведём такую работу.
Каждый четверг в городе проходят мероприятия по уходу за памятниками. Наша основная цель — предотвращение актов вандализма и формирование уважительного отношения к национальному наследию", — подчеркнула главный специалист отдела по охране памятников истории и культуры Управления культуры Астаны Акерке Туякбаева.
Самое читаемое
- В Костанае набирает обороты скандал из-за новой реформы ОСИ
- Абайская область и Карелия создадут совместные проекты в ключевых отраслях
- В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане