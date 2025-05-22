Таза Қазақстан в действии: десятки волонтёров убрали берег озера в СКО
Волонтёры СКО вышли на уборку: как прошёл марафон "Green Time".
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В Северо-Казахстанской области на берегу озера Пёстрого состоялся экомарафон "Green Time" — яркое и объединяющее мероприятие, ставшее частью республиканской программы "Таза Қазақстан", инициированной Президентом страны. Его цель — не просто уборка, а формирование экологической культуры и осознанного отношения к природе, передает BAQ.KZ.
Организаторами выступили Общественное объединение "Штаб JE SKO", фронт-офис волонтерства "Birgemiz" при поддержке акимата СКО. Участие приняли десятки волонтёров, студенты, представители НПО и просто неравнодушные жители.
Музыкальная разминка задала тон мероприятию — и участники дружно принялись за дело: собирали и сортировали мусор, общались, делились мыслями о важности экологии.
Кроме уборки, марафон имел просветительскую миссию: участникам рассказали о вреде неправильной утилизации, важности раздельного сбора и личной ответственности.
Завершилось мероприятие вручением сертификатов, сладких призов с символикой "Таза Қазақстан" и общей атмосферой вдохновения и гордости. По словам организаторов, подобные инициативы будут только расширяться.
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