В Северо-Казахстанской области на берегу озера Пёстрого состоялся экомарафон "Green Time" — яркое и объединяющее мероприятие, ставшее частью республиканской программы "Таза Қазақстан", инициированной Президентом страны. Его цель — не просто уборка, а формирование экологической культуры и осознанного отношения к природе, передает BAQ.KZ.

Организаторами выступили Общественное объединение "Штаб JE SKO", фронт-офис волонтерства "Birgemiz" при поддержке акимата СКО. Участие приняли десятки волонтёров, студенты, представители НПО и просто неравнодушные жители.

Музыкальная разминка задала тон мероприятию — и участники дружно принялись за дело: собирали и сортировали мусор, общались, делились мыслями о важности экологии.

Кроме уборки, марафон имел просветительскую миссию: участникам рассказали о вреде неправильной утилизации, важности раздельного сбора и личной ответственности.

Завершилось мероприятие вручением сертификатов, сладких призов с символикой "Таза Қазақстан" и общей атмосферой вдохновения и гордости. По словам организаторов, подобные инициативы будут только расширяться.