«Таза Қазақстан»: В Караганде высадили «Аллею энергетиков»
В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Экологическом парке Караганды прошла высадка деревьев для создания «Аллеи энергетиков».
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Инициатором проекта выступил территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Карагандинской области.
На территории аллеи высадили более 200 саженцев деревьев. В экологической акции приняли участие руководство Карагандинской области, руководители и сотрудники Департамента, представители энергетических предприятий региона – ТОО «КРЭК», «Караганды Жарык», «Теплотранзит Караганда», «Караганда Энергоцентр», «Эргономика», АО «KEGOC» и «QAZAQGAZ AIMAQ», а также ветераны энергетической отрасли.
Высадка деревьев стала совместным вкладом энергетиков региона в озеленение города, благоустройство общественного пространства и сохранение окружающей среды.
Новая аллея станет частью зеленого пространства Экологического парка и символом единства энергетиков Карагандинской области. Она будет напоминать о преемственности поколений и вкладе представителей энергетической отрасли в развитие региона.
Реализацию экологических инициатив и проектов по благоустройству территорий планируется продолжить в других регионах страны.
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