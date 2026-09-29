«Таза Қазақстан»: В Караганде высадили «Аллею энергетиков»

Инициатором проекта выступил территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Карагандинской области.

На территории аллеи высадили более 200 саженцев деревьев. В экологической акции приняли участие руководство Карагандинской области, руководители и сотрудники Департамента, представители энергетических предприятий региона – ТОО «КРЭК», «Караганды Жарык», «Теплотранзит Караганда», «Караганда Энергоцентр», «Эргономика», АО «KEGOC» и «QAZAQGAZ AIMAQ», а также ветераны энергетической отрасли.

Высадка деревьев стала совместным вкладом энергетиков региона в озеленение города, благоустройство общественного пространства и сохранение окружающей среды.

Новая аллея станет частью зеленого пространства Экологического парка и символом единства энергетиков Карагандинской области. Она будет напоминать о преемственности поколений и вкладе представителей энергетической отрасли в развитие региона.

Реализацию экологических инициатив и проектов по благоустройству территорий планируется продолжить в других регионах страны.