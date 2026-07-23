«Таза Қазақстан»: В Катон-Карагайском районе вывезли 3 тонны мусора

В мероприятии, направленном на охрану окружающей среды, приняли участие сотрудники государственных учреждений, волонтеры и жители района.

На открытии акции руководитель аппарата акима Катон-Карагайского района Айтас Нуркас поздравил участников с началом республиканской инициативы. Он отметил, что сохранение чистоты окружающей среды и родного края является общей обязанностью каждого гражданина, и выразил благодарность всем, кто присоединился к экологической акции.

В ходе мероприятия участники очистили от бытового мусора улицы, общественные территории, родники и обочины автомобильных дорог. Совместными усилиями жители внесли свой вклад в благоустройство и поддержание чистоты родного района.

По информации организаторов, в работах были задействованы 300 человек и три единицы специальной техники. В результате с территории района вывезено 3 тонны мусора.

Основная цель акции — привлечь жителей к вопросам охраны окружающей среды, повысить уровень экологической ответственности и сформировать культуру бережного отношения к чистоте населённых пунктов.