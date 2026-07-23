«Таза Қазақстан»: В Катон-Карагайском районе вывезли 3 тонны мусора
В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области прошла республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан».
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В мероприятии, направленном на охрану окружающей среды, приняли участие сотрудники государственных учреждений, волонтеры и жители района.
На открытии акции руководитель аппарата акима Катон-Карагайского района Айтас Нуркас поздравил участников с началом республиканской инициативы. Он отметил, что сохранение чистоты окружающей среды и родного края является общей обязанностью каждого гражданина, и выразил благодарность всем, кто присоединился к экологической акции.
В ходе мероприятия участники очистили от бытового мусора улицы, общественные территории, родники и обочины автомобильных дорог. Совместными усилиями жители внесли свой вклад в благоустройство и поддержание чистоты родного района.
По информации организаторов, в работах были задействованы 300 человек и три единицы специальной техники. В результате с территории района вывезено 3 тонны мусора.
Основная цель акции — привлечь жителей к вопросам охраны окружающей среды, повысить уровень экологической ответственности и сформировать культуру бережного отношения к чистоте населённых пунктов.
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