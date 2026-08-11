Таза Қазақстан: в Костанайской области выявлено свыше 5,2 тыс. нарушений
Под председательством акима области Кумара Аксакалова состоялось совещание по вопросам реализации республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».
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Ранее по всем городам и районам был сформирован фотоальбом с зафиксированными замечаниями.
Главная задача – обеспечить качественное устранение замечаний и добиться реального результата. Глава региона поручил акимам районов и городов повторно проверить представленные отчеты, лично контролировать качество выполненных работ и достоверность предоставляемых данных. Если работа не завершена полностью – замечание не считается исполненным.
С июня мобильными группами в районах и городах проведено более 1,1 тыс. рейдов, выявлено свыше 5,2 тыс. нарушений.
«При первом нарушении можно ограничиться предупреждением и дать возможность его устранить. Но если результата нет или нарушение повторяется, должны подключаться районные, а при необходимости и областные мобильные группы. Вопросы благоустройства невозможно решить только административными мерами», – отметил Кумар Аксакалов.
Глава региона поручил акимам районов и городов обеспечить полное устранение замечаний, привлекать социально ответственный бизнес к благоустройству, озеленению и развитию общественных пространств, а также постоянно контролировать состояние ранее благоустроенных объектов, не допуская их повторного загрязнения, разрушения и ненадлежащего содержания.
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