В Казахстане продолжается реализация крупномасштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан", запущенной по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Акция направлена на формирование более чистой и безопасной окружающей среды, эффективное управление отходами и борьбу с незаконными сливами и свалками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С апреля 2024 года, с момента старта кампании, выявлено более 441 тысячи административных правонарушений, включая 1802 стихийные свалки. Только с начала 2025 года зафиксировано 159 тысяч нарушений и 1074 незаконные свалки.

Для обеспечения контроля и правопорядка на местах привлечено свыше 7 тысяч сотрудников полиции, а по всей стране сформировано более 1100 мобильных групп, патрулирующих территории и реагирующих на сигналы о нарушениях.

По итогам проверок, местным исполнительным органам было вынесено 1268 представлений, на основе которых уже ликвидирована 1041 свалка. Работа продолжается во всех регионах страны и сопровождается активным участием общественности и волонтёров.