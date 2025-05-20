"Таза Қазақстан": В стране ликвидируют тысячи свалок и сотни тысяч нарушений
Масштабная экоакция набирает обороты.
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В Казахстане продолжается реализация крупномасштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан", запущенной по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Акция направлена на формирование более чистой и безопасной окружающей среды, эффективное управление отходами и борьбу с незаконными сливами и свалками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
С апреля 2024 года, с момента старта кампании, выявлено более 441 тысячи административных правонарушений, включая 1802 стихийные свалки. Только с начала 2025 года зафиксировано 159 тысяч нарушений и 1074 незаконные свалки.
Для обеспечения контроля и правопорядка на местах привлечено свыше 7 тысяч сотрудников полиции, а по всей стране сформировано более 1100 мобильных групп, патрулирующих территории и реагирующих на сигналы о нарушениях.
По итогам проверок, местным исполнительным органам было вынесено 1268 представлений, на основе которых уже ликвидирована 1041 свалка. Работа продолжается во всех регионах страны и сопровождается активным участием общественности и волонтёров.
"Призываем граждан бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и порядок. Не допускайте выброса мусора в неустановленных местах - каждый из нас отвечает за облик нашей страны. Только совместными усилиями мы сможем сделать Казахстан чище и безопаснее, - отметили в МВД.
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