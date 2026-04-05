Таза Қазақстан: в Таразе высажено 10 тысяч деревьев
В мероприятии приняли участие порядка 600 человек.
Вчера 2026, 12:13
Фото: Акимат Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в общегородском субботнике, организованном в Таразе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан»., передает BAQ.KZ.
В ходе субботника в массиве «Кызыл-Абад» высажено 10 тысяч саженцев карагача. В целом в текущем году на данной территории планируется посадить 20 тысяч деревьев.
В мероприятии приняли участие порядка 600 человек, в том числе сотрудники различных учреждений, молодежь и жители города.
Также вдоль канала «Карасу-2» проведены работы по очистке и благоустройству территории.
Отметим, что субботники проходят во всех районах области.
