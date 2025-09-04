На столичном стадионе "Астана-Арена" состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, передаёт BAQ.KZ.

Особую атмосферу на трибунах создали более 30 тысяч зрителей, пришедших поддержать национальную команду. Одним из главных символов вечера вновь стал любимец астанчан — ростовая кукла Тазабек. Его появление вызвало радостный отклик у болельщиков: фанаты отмечали, что он подарил массу позитивных эмоций и поднял настроение всему стадиону.

Поддержка трибун превратила игру в настоящий футбольный праздник — зрители активно скандировали, создавая особую энергетику для национальной сборной.

Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0.