Тазабек снова стал любимцем болельщиков на "Астана-Арене"
Его появление вызвало радостный отклик у болельщиков.
Сегодня, 22:25
119Фото: Акимат города Астаны
На столичном стадионе "Астана-Арена" состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса, передаёт BAQ.KZ.
Особую атмосферу на трибунах создали более 30 тысяч зрителей, пришедших поддержать национальную команду. Одним из главных символов вечера вновь стал любимец астанчан — ростовая кукла Тазабек. Его появление вызвало радостный отклик у болельщиков: фанаты отмечали, что он подарил массу позитивных эмоций и поднял настроение всему стадиону.
Поддержка трибун превратила игру в настоящий футбольный праздник — зрители активно скандировали, создавая особую энергетику для национальной сборной.
Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0.
