Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции «Тазару күні», которая завершила декаду Наурызнама. В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ.

День чистоты прошёл в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Во всех городах и районах волонтёры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

К «Тазару күні» были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike», а также молодёжная акция «Өзіңнен баста».

В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева.

Акцию поддержали представители местной власти, а также молодёжные и волонтёрские организации.

В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.

В Темиртау в акции «Тазару күні» участвовали металлурги компании Qarmet — они провели уборку в центральных парках и на площадях города.

В Шахтинске волонтёры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции «Ардагерім – Ардағым» они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.

В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.

Дополнительно был запущен экологический челлендж «Чистый двор» — в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.