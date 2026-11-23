За будущими победами казахстанских теннисистов стоят не только талант и упорные тренировки, но и люди, которые годами остаются за пределами больших заголовков. Федерация тенниса Казахстана подвела итоги 2026 года и назвала наставников, чей вклад в развитие отечественного тенниса отметили профессиональными наградами.

Церемония прошла в рамках ежегодной тренерской конференции ФТК. Победители получили денежные премии и памятные награды. При этом круг отмеченных специалистов давно вышел за пределы классической подготовки спортсменов: сегодня федерация поощряет и тех, кто развивает детские программы, адаптивный теннис и систему профессионального обучения тренеров.

За последние пять лет система награждения заметно расширилась. В нее вошли такие направления, как Tennis 10s, Baby Tennis и Wheelchair Tennis – теннис на колясках. Таким образом, признание получают не только наставники будущих профессиональных игроков, но и специалисты, которые делают этот вид спорта доступнее и формируют его основу с самых ранних лет.

Среди тренеров, работающих с юными теннисистами, в категории до 10 лет лучшей стала Оксана Галиева из алматинского ТЦ «Эйс». В возрастной группе до 12 лет награду получил Руслан Мирошниченко, а среди игроков до 14 лет — Серижан Есенбеков. Оба представляют НТЦ Beeline Arena в Астане.

Лучшим тренером среди игроков до 18 лет признан Павел Цой из столичной команды Team KZ. Звание лучшего старшего тренера года также досталось представителю Beeline Arena – Руслану Мухамедзянову. В номинации «Лучший женский тренер года» победила Салтанат Кочерова.

Отдельно федерация отметила специалистов, развивающих теннис за пределами традиционных соревновательных форматов. За вклад в теннис на колясках награду получил Жалгас Кадыр. Марина Мартышева отмечена за координацию программы Tennis 10s, а Куралай Дуйсен – за развитие Baby Tennis.

Еще одну награду – за вклад в развитие казахстанского тенниса – получил Олег Павлов.

Список лауреатов показывает, насколько широким стало понимание тренерской работы: от первых ударов по мячу в детских группах до подготовки спортсменов высокого уровня и создания возможностей для людей с ограниченными возможностями. Ведь большой теннис начинается не только с громких побед на международных кортах, но и с ежедневной работы тех, кто помогает сделать первый шаг.