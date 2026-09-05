Театр «Астана Опера» открыл XIV сезон легендарной оперой «Абай»
Открытие сезона приурочено к 120-летию со дня рождения двух выдающихся композиторов.
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Театр «Астана Опера» открыл XIV театральный сезон легендарной оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова.
Перед началом спектакля в фойе театра были представлены тематические инсталляции. Артисты воссоздали творческий союз трех создателей оперы. Под песню «Айттым сәлем, Қаламқас» хор и зрители присоединились к артистам, после чего труппа пригласила гостей в зал.
Опера «Абай» давно стала визитной карточкой казахстанского оперного искусства. Спектакль создан казахстанскими и итальянскими мастерами. В постановочной группе — режиссер-консультант, Народный артист Казахстана Есмухан Обаев, главный хормейстер, заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер Джанкарло дель Монако, сценограф Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино.
За дирижерским пультом в день открытия сезона выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алан Бурибаев.
В завершение от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева коллективу «Астана Опера» был преподнесены цветы.
В XIV сезоне театр представит несколько премьер, в том числе балеты «Чарли и Ирэн» и «Томирис», а также музыкальный спектакль для детей «Арман».
Продолжится и гастрольная деятельность театра. На сцене «Астана Опера» Государственный театр наций представит спектакли «Дядя Ваня» и «Тартюф». Балетная труппа отправится на гастроли в Италию с постановками «Жизель» и «Щелкунчик». Также запланированы выступления коллектива в городах Казахстана.
Второй показ оперы «Абай» состоится 5 сентября.
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