Театр «Астана Опера» открыл XIV сезон легендарной оперой «Абай»

Театр «Астана Опера» открыл XIV театральный сезон легендарной оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова.

Перед началом спектакля в фойе театра были представлены тематические инсталляции. Артисты воссоздали творческий союз трех создателей оперы. Под песню «Айттым сәлем, Қаламқас» хор и зрители присоединились к артистам, после чего труппа пригласила гостей в зал.

Опера «Абай» давно стала визитной карточкой казахстанского оперного искусства. Спектакль создан казахстанскими и итальянскими мастерами. В постановочной группе — режиссер-консультант, Народный артист Казахстана Есмухан Обаев, главный хормейстер, заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер Джанкарло дель Монако, сценограф Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино.

За дирижерским пультом в день открытия сезона выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алан Бурибаев.

В завершение от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева коллективу «Астана Опера» был преподнесены цветы.

В XIV сезоне театр представит несколько премьер, в том числе балеты «Чарли и Ирэн» и «Томирис», а также музыкальный спектакль для детей «Арман».

Продолжится и гастрольная деятельность театра. На сцене «Астана Опера» Государственный театр наций представит спектакли «Дядя Ваня» и «Тартюф». Балетная труппа отправится на гастроли в Италию с постановками «Жизель» и «Щелкунчик». Также запланированы выступления коллектива в городах Казахстана.

Второй показ оперы «Абай» состоится 5 сентября.