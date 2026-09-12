Театр имени Абая откроет 93-й сезон премьерой национального балета «Ақбала»

12 и 13 сентября Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая откроет 93-й театральный сезон премьерой национального балета «Ақбала», поставленного по мотивам известной трилогии Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот», передаёт BAQ.KZ.

Постановка впервые в истории театра представляет выдающееся произведение казахской литературы посредством современного балетного языка.

Генеральным спонсором спектакля выступил благотворительный фонд «Halyk» Тимура Кулибаева.

Над постановкой работала международная творческая команда. Музыку к балету написала композитор Аружан Октябрь, хореограф-постановщик — приехавший из Германии Аршак Галумян. Автор либретто — Шынар Омарова, сценографию разработала итальянский художник Элеонора Перонетти.

В центре спектакля — судьба человека в период исторических перемен, а также внутренний мир женщины, ее любовь, надежда, выбор и душевные переживания. Чувства героев передаются не словами, а пластикой, движением, жестами и музыкой.

«Это очень драматичная история о женской судьбе и женском выборе. С помощью этой постановки мы хотим, сохраняя национальную идентичность, предложить современному зрителю современную классику, говорящую с ним на понятном ему языке. Безусловно, это особенное событие для нашего театра. За 93-летнюю историю театра впервые на сцене представлен пластический современный балет. Музыку к спектаклю написала молодой композитор Аружан Октябрь, постановщик-хореограф — Аршак Галумян. Прежде всего, в спектакле ярко проявляется индивидуальный почерк режиссера Аршака Галумяна», — отметила директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Айнур Көпбасарова.

«Ақбала» рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в водовороте исторических событий, трагедии Аральского региона, любви и материнстве, а также сложных отношениях человека и времени. В постановке море, материнство, разрушенный очаг и постепенно исчезающая жизнь становятся важными символами, раскрывающими драму целой эпохи.

Хореограф-постановщик Аршак Галумян отметил, что театральный репертуар Казахстана отличается большим разнообразием.

«Практически все классические постановки уже представлены, и в этом плане культурное наследие Казахстана действительно уникально. Однако современное танцевальное искусство пока еще не полностью приблизилось к зрителю. Поэтому одной из наших главных задач было максимально понятно и естественно донести эту историю до аудитории. Мы хотели, чтобы во время просмотра спектакля зритель не чувствовал дискомфорта и мог свободно погрузиться в его мир», — сказал он.

По словам Аршака Галумяна, главная задача постановки заключалась не столько в демонстрации самой истории, сколько в передаче заложенных в ней эмоций.

«Важно было показать эмоции и душевные переживания, рожденные историей. Не сыграть эти чувства, а передать их через движение тела, ведь балет — это язык тела. Поэтому большое внимание мы уделили атмосфере и музыкальному решению. Мы несколько раз пересматривали музыку и меняли декорации. Но главная цель оставалась неизменной — донести до зрителя чувства людей, переживших тот период, и эмоциональное воздействие этих событий. Это было нашей главной задачей», — подчеркнул хореограф.

Премьера будет посвящена светлой памяти выдающихся представителей отечественного хореографического искусства — заслуженных артистов Казахской ССР Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова.

Спектакль «Ақбала» представлен как проект, направленный не только на сохранение культурного наследия, но и на его переосмысление через новый художественный язык. Посредством хореографии постановка призвана заставить зрителя задуматься о человеческой судьбе, женской природе и времени.