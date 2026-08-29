Театр имени Габита Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке

В Коломбо завершился XII международный театральный фестиваль Colombo International Theatre Festival, где Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль «Қаһар».

Моноспектакль по произведению французского драматурга Жана Ануя в постановке режиссера Дины Жумабаевой стал победителем в номинации «Лучший спектакль». Исполнительница главной роли Аида Жантлеуова удостоена награды «Лучшая актриса».

«Қаһар» – психологический моноспектакль, в котором через актерскую игру и режиссерское решение раскрывается внутренний конфликт героини.