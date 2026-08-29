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  • Театр имени Габита Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке

Театр имени Габита Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке

В XII международном театральном фестивале приняли участие театральные коллективы из Канады, Индии, Дании, Польши, Италии, Сербии, Армении, США и Испании.

29 Августа 2026, 21:29
АВТОР
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Министерство культуры и информации РК 29 Августа 2026, 21:29
29 Августа 2026, 21:29
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Фото: Министерство культуры и информации РК

В Коломбо завершился XII международный театральный фестиваль Colombo International Theatre Festival, где Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль «Қаһар».

Моноспектакль по произведению французского драматурга Жана Ануя в постановке режиссера Дины Жумабаевой стал победителем в номинации «Лучший спектакль». Исполнительница главной роли Аида Жантлеуова удостоена награды «Лучшая актриса».

«Қаһар» – психологический моноспектакль, в котором через актерскую игру и режиссерское решение раскрывается внутренний конфликт героини.

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