Жамбылский областной драмтеатр попытался через суд вернуть у своих сотрудников 6,2 миллиона тенге, которые, по мнению театра, были выплачены необоснованно, передает BAQ.KZ. Однако ни суд первой инстанции, ни апелляция не поддержали требования учреждения: деньги работникам оставили.

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, руководство театра обратилось с иском к шести сотрудникам, потребовав вернуть полученные ими за 2021–2023 годы суммы. Поводом послужило заключение аудиторской проверки, согласно которому выплаты якобы были сделаны с нарушением законодательства.

Однако сами работники настаивали, что зарплаты им начислялись на законных основаниях, в рамках утвержденного штатного расписания, согласованного с Управлением культуры и развития языков акимата области. Более того, они не участвовали в расчётах и начислении, а деньги давно потратили.

Суд отметил, что полученные суммы являются частью заработной платы и в соответствии со статьей 960 Гражданского кодекса не подлежат возврату в отсутствие недобросовестности со стороны работников, — сообщили в пресс-службе суда.

На этом основании суд отказал в иске театру. Апелляционная коллегия согласилась с решением первой инстанции. Судебные акты вступили в законную силу.