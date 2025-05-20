В преддверии Дня работников культуры и искусства в Акорде состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры, где высокую государственную награду получила актриса Русского государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац Кристина Золочевская, передаёт BAQ.KZ.

Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа. На торжественном мероприятии Кристина Золочевская была награждена медалью "Еңбек ерені үшін". По словам актрисы, для неё этот момент стал особенным.

"Во-первых, я испытала чувство гордости — не каждый день получаешь государственную награду из рук самого Президента. Такое внимание и признание особенно важно. Во-вторых, конечно, было волнение: для любого творческого человека признание на таком уровне очень значимо", — призналась она.

Кристина Золочевская — одна из ведущих актрис, которая служит в русском театре имени Наталии Сац уже 21 сезон. Её работа нередко получает высокие оценки зрителей. В своих высказываниях она подчёркивает, что искусство не должно бояться смелых форм и эксперимента.

"В театральной традиции всегда значимо сохранять самобытность, непохожесть, аутентичность — нечто настоящее, те заветы, которые истинный служитель Мельпомены не предаст никогда. Главное — не врать себе. Сегодняшнее театральное искусство в Казахстане переживает мощный подъём, свой подлинный ренессанс. Думающая публика примет любое, даже самое невероятное художественное или режиссёрское решение — главное, чтобы у творца была несгибаемая вера в свою сверхидею", — уверена актриса.

Она окончила Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова, а в 2023 году ей была присвоена академическая степень магистра искусствоведения. За долгие годы работы актриса заняла важное место в творческом коллективе театра, участвуя в ключевых постановках и внося заметный вклад в развитие детского и юношеского театрального искусства в Казахстане.