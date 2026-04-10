Иран и США снова обмениваются обвинениями в нарушении условий перемирия, несмотря на договорённости о предстоящих переговорах, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в социальной сети X, что два ключевых условия со стороны Тегерана до сих пор не выполнены. Речь идёт о прекращении боевых действий в Ливане и разблокировании иранских активов.

По его словам, эти шаги должны быть реализованы до начала переговоров, иначе обсуждение условий не может считаться полноценным.

В то же время, по информации сторон, США также выдвигают свои требования. Президент США Дональд Трамп настаивает на свободном проходе торговых судов через стратегические морские маршруты без ограничений и дополнительных условий.

Таким образом, стороны по-разному оценивают выполнение договорённостей и обвиняют друг друга в их нарушении.

Несмотря на напряжённость, переговоры между Ираном и США запланированы на 11 апреля. Встреча должна пройти в Пакистане.