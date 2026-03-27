Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее начать переговоры о мире на фоне затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По его словам, Вашингтон и Тегеран якобы ведут тайные переговоры об окончании конфликта, но иранские дипломаты «боятся» это признавать, опасаясь за свою жизнь.

В тот же день Израиль сообщил о ликвидации командующего ВМФ Ирана, которого обвинили в блокаде Ормузского пролива — ключевого морского пути для нефти.