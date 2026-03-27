Тегеран отрицает переговоры с США вопреки словам Трампа
Трамп призвал Иран быстрее идти на мирные переговоры.
Сегодня 2026, 04:26
Сегодня 2026, 04:26Сегодня 2026, 04:26
Фото: ИИ/ BAQ.kz
Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее начать переговоры о мире на фоне затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
По его словам, Вашингтон и Тегеран якобы ведут тайные переговоры об окончании конфликта, но иранские дипломаты «боятся» это признавать, опасаясь за свою жизнь.
В тот же день Израиль сообщил о ликвидации командующего ВМФ Ирана, которого обвинили в блокаде Ормузского пролива — ключевого морского пути для нефти.
