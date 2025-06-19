Иран вновь выступил с резким заявлением в адрес Израиля, призвав граждан немедленно покинуть один из районов города Хайфа, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранский телеканал SNN, распространив срочное предупреждение на фоне сохраняющегося напряжения на Ближнем Востоке.

"Срочное предупреждение всем лицам, находящимся в районе, указанном на прилагаемой карте в Хайфе. Немедленно покиньте обозначенную зону. Оставаться в этом районе опасно для ваших жизней", - цитирует канал сообщение, сделанное на фоне угроз конфликта.

Это уже второй подобный призыв за последние дни. Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал Абдулрахим Мусави призвал жителей Тель-Авива и Хайфы уехать, чтобы "не приносить себя в жертву животным желаниям Нетаньяху". Однако никаких ударов или военных действий пока не последовало.

Эксперты отмечают, что подобные заявления Ирана могут быть частью психологической войны и давления, однако на фоне нестабильной обстановки в регионе игнорировать подобные призывы многие считают рискованным. Израильские власти пока не прокомментировали заявление Тегерана.