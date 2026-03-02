  • Главная
Тегеран заявил о готовности к продолжительному конфликту с США

Сегодня 2026, 18:50
АВТОР
euractiv.com Сегодня 2026, 18:50
Сегодня 2026, 18:50
158
Фото: euractiv.com

Тегеран заявил о готовности к затяжной войне. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, передает BAQ.KZ.

По его словам, Иран, в отличие от Соединённых Штатов, заранее подготовился к возможному продолжительному военному противостоянию. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Иран, в отличие от США, подготовил себя к продолжительной войне», — написал Лариджани.

