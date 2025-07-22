Технический надзор за дорогами в Казахстане приравняли к госслужбе
В Казахстане усилили ответственность за надзор при строительстве дорог.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В стране продолжается работа по ужесточению требований к качеству дорожных работ. Одним из важных шагов стало усиление контроля за техническим и авторским надзором на объектах строительства и ремонта автодорог, передает BAQ.KZ.
Теперь организации, осуществляющие надзор за дорожными работами, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в сфере дорожного строительства. Ранее наличие таких сотрудников не было обязательным условием при аккредитации. Нововведение направлено на повышение эффективности контроля и соответствие выполненных работ установленным стандартам.
Кроме того, надзорные специалисты теперь несут уголовную ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Согласно поправкам в статью 1 Закона "О противодействии коррупции", технический и авторский надзор приравнивается к выполнению государственных функций.
Ожидается, что эти меры повысят надежность, качество и долговечность автомобильной инфраструктуры в Казахстане.
Самое читаемое
- Аферу на миллионы сорвали в петропавловском ТРЦ
- Прокурор: Кайрат добивалась разблокировки счетов ИП через сотрудника Kaspi
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- Масштабное отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса
- В Казахстане изменится процедура записи к врачу