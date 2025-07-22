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Технический надзор за дорогами в Казахстане приравняли к госслужбе

В Казахстане усилили ответственность за надзор при строительстве дорог.

Сегодня, 20:58
АВТОР
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Министерство транспорта Республики Казахстан Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

В стране продолжается работа по ужесточению требований к качеству дорожных работ. Одним из важных шагов стало усиление контроля за техническим и авторским надзором на объектах строительства и ремонта автодорог, передает BAQ.KZ.

Теперь организации, осуществляющие надзор за дорожными работами, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в сфере дорожного строительства. Ранее наличие таких сотрудников не было обязательным условием при аккредитации. Нововведение направлено на повышение эффективности контроля и соответствие выполненных работ установленным стандартам.

Кроме того, надзорные специалисты теперь несут уголовную ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Согласно поправкам в статью 1 Закона "О противодействии коррупции", технический и авторский надзор приравнивается к выполнению государственных функций.

Ожидается, что эти меры повысят надежность, качество и долговечность автомобильной инфраструктуры в Казахстане.

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