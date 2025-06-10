В Казахстане в 4,5 раза возросло количество приостановления деятельности за нарушения промышленной безопасности, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, передает BAQ.KZ. Нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям. По его словам, одна из причин - износ техники.

"Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности", - сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что с января по май 2025 года зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60-ти инцидентов. Травмировано 22 работника, погибло 15 человек.

Ведомство провело анализ случившихся. Он показал недостаточный контроль.

"Кроме того, анализ аварий показал недоработку производственного контроля. Сейчас данный контроль осуществляется работниками из различных структур проводимый решением владельцев опасных производственных объектов", - сказал министр.

По его словам, для того чтобы повысить безопасность ведомство закрепит на законодательном уровне обязанность владельцев опасных производственных объектов составлять Сводный план обновления и технического перевооружения.

"План будет проходить обязательное согласование через наше ведомство", - уточнил министр.

Эта мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизит риски возникновения аварий, считает министр. Проект закона находится в Сенате Парламента.

Кроме того, усиливаются отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам — в частности, по обязательному наличию собственного аварийно-спасательного оборудования и техники.