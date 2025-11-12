В Австралии технологические компании приступили к реализации нового закона, запрещающего использование социальных сетей подростками младше 16 лет. Уже в ближайшие дни онлайн-платформы проведут проверку более миллиона аккаунтов, принадлежащих несовершеннолетним пользователям, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

С 10 декабря 2025 года вступает в силу первый в мире запрет, направленный на ограничение доступа детей к социальным сетям. Крупнейшие игроки отрасли — TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram и Threads (Meta) — готовятся заморозить или удалить аккаунты несовершеннолетних пользователей.

Подросткам будет предложено предоставить подтверждение возраста, приостановить действие профиля или полностью потерять доступ к своим страницам.

Компании намерены использовать уже существующее программное обеспечение и внешние приложения, определяющие возраст пользователей по их онлайн-активности, включая поведение и отметки "нравится". При этом проверка не будет требовать регулярного ввода личных данных, как опасались ранее.

Несмотря на то что точность технологий определения возраста снижается для пользователей 16–17 лет, власти считают, что новый закон станет важным шагом в защите детей и подростков от негативного влияния соцсетей.

Из примерно 25 миллионов жителей Австралии, около 20 миллионов пользуются социальными сетями, и большинство из них, по словам представителей компаний, не ощутят серьёзных неудобств.

Закон сопровождается штрафами до 49,5 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США) за несоблюдение требований.

Ранее технологические корпорации протестовали против инициативы, предупреждая о возможных сбоях, нарушении конфиденциальности и потере аудитории. Однако теперь они заявляют о готовности обеспечить плавное внедрение новых правил.

Эксперты отмечают, что опыт Австралии может стать прецедентом и оказать влияние на аналогичные законодательные инициативы в других странах, усиливая международные меры по защите молодежи в цифровом пространстве.





