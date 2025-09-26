Главный холл мажилиса на несколько часов превратился в настоящий технопарк будущего. Здесь гудели дроны, мерцали экраны, оживали чат-боты и спорили эксперты. Атмосфера напоминала не парламентское здание, а выставку стартапов: депутаты, студенты, разработчики и журналисты то и дело останавливались у стендов, чтобы лично протестировать новинки.

Первым внимание притянул чат-бот eGov.ai, встроенный в приложение eGov.mobile. Журналист BAQ.KZ поинтересовался у директора департамента мобильного правительства АО "НИТ" Бектембая Косунова, как работает цифровой помощник.

Допустим, у меня истекают права. Бот сам определяет, о какой услуге идёт речь, и направляет пользователя на соответствующую процедуру. В будущем он сможет уточнять детали, задавать вопросы и оказывать госуслугу прямо внутри чата, — объяснил Косунов.

Простой запрос — и услуга у тебя в телефоне. Такой "помощник в кармане" обещает сэкономить немало времени гражданам. Рядом — стенд "Единая инфраструктура дронов" от "Казахтелекома". Здесь не только демонстрация техники, но и истории о том, как ИИ уже помогает городам.

Наши дроны отслеживают незаконный вывоз мусора, выявляют сухие деревья, контролируют стройки и состояние сетей, — рассказал Жандос Байдаулетов, представитель дивизиона цифрового бизнеса. — В районе Нуры в Астане, например, зафиксировали более 40 случаев несанкционированного вывоза мусора. Всё это автоматически анализируется искусственным интеллектом.

Камеры фиксируют проблему, ИИ обрабатывает данные, а городские службы получают сигнал — быстро и эффективно. Не менее впечатляющим оказался стенд Генпрокуратуры. Старший прокурор Мади Тукубаев продемонстрировал систему мониторинга медиапространства, которая работает на базе ИИ.

Она учится распознавать новые угрозы: от киберпреступлений до незаконного оборота оружия. Искусственный интеллект выдает рекомендации, а окончательную проверку проводит человек, — отметил он.

То, что раньше казалось фантастикой — алгоритмы, предугадывающие возможные преступления, — сегодня уже тестируется в Казахстане. Находясь на выставке, невозможно было отделаться от ощущения, что будущее действительно наступило. От упрощения получения госуслуг до мониторинга инфраструктуры и предотвращения правонарушений — ИИ здесь не теория, а реальный инструмент, который работает на людей.