Сегодня в офисе "Qazcontent" состоялся Open Day, участники которого ознакомились с ключевыми достижениями организации за последние годы и планами по дальнейшему развитию цифровых медиаресурсов, передает BAQ.kz.

"Qazcontent" сегодня объединяет пять информационных площадок: Baq.kz, El.kz, Adebiportal.kz, E-history.kz и официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан. Эти порталы обеспечивают оперативное, достоверное и качественное информирование своей аудитории о главных событиях и мнениях в стране и мире, в том числе о проводимых реформах и инициативах Главы государства.

В ходе встречи представители "Qazcontent" рассказали о технологических новациях, которые позволяют расширять границы и возможности журналистики. К примеру, используя возможности искусственного интеллекта проводится оптимизация и ускорение редакционных процессов, что значительно облегчает переработку потока информации и создание креативного мультимедийного контента. Кроме того, "Qazcontent" в числе первых из информационных агентств разработал и выпустил в сеть ИИ-аватара, который ежедневно представляет зрителям дайджест главных новостей.

Текущий год стал важной вехой в развитии компании. Новый офис в формате оpen-space объединил все редакции в одном месте и позволил создать более комфортные условия работы для сотрудников. Новые студии, в которых удобно комбинировать декорации вкупе с высококлассным оборудованием и командой профессионалов, открывают дополнительные возможности для производства качественного медиапродукта.

В офисе также предусмотрена площадка для проведения пресс-конференций "под ключ", презентаций и круглых столов.

Отмечается, что компания уделяет внимание принципам устойчивого развития, рационального использования ресурсов, продвижению и сохранению национального культурно-исторического наследия, включая проекты по истории Казахстана и литературы, популяризации государственного языка.

Профессиональная команда "Qazcontent" продолжает работу в круглосуточном режиме. Эксклюзивные комментарии, аналитические разборы, злободневные репортажи с мест событий, инфорграфика, интервью и документальные фильмы – все это и не только представлено на информационных ресурсах АО "Qazcontent". В целом в 2024 году компанией было произведено порядка 100 тысяч публикаций.

В ходе диалога участники обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества и расширении инструментов медиакоммуникаций.