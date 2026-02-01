В МВД прошло совещание с участием заместителя Премьер-Министра Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и Министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BAQ.KZ.

На совещании обсуждали практические вопросы, какие цифровые решения можно масштабировать уже сейчас, чтобы повысить эффективность обеспечения общественной безопасности и усилить управляемость процессов в системе МВД. Говорили о внедрении технологий искусственного интеллекта в повседневную работу, там, где это даёт измеримый эффект - быстрее обработка информации, точнее аналитика, лучше координация.

Далее перешли к развитию Центров оперативного управления и их масштабированию до районного уровня. Это позволит связать мониторинг и реагирование в единую систему.

Также рассмотрели цифровые инструменты миграционного контроля для ускорения проверок, повышения прозрачности и более точной профилактики нарушений за счёт обмена данными между ведомствами.

Жаслан Мадиев подчеркнул необходимость согласовать архитектуру решений и обеспечить совместную работу команд МИИЦР и МВД по доработке и внедрению представленных проектов, с закреплением ответственных и этапов реализации.

Ержан Саденов отметил, что цифровизация и ИИ становятся прикладным инструментом укрепления законности и защиты граждан в рамках задач, поставленных Главой государства.

Работа по цифровой трансформации органов внутренних дел совместно с заинтересованными органами будет продолжена.