Технологии, контракты, обязательства: Итоги форума KAZENERGY
Главные заявления мировых организаций на XVI Евразийском форуме KAZENERGY
Сегодня, 19:30
96Фото: коллаж BAQ.KZ
XVI Евразийский форум KAZENERGY завершился в Астане. Главы энергетических компаний и представители международных организаций обсудили роль нефти в будущем экономики, изменение климата, подготовку технических кадров и технологические возможности Казахстана. Подробности второго дня форуме смотрите в итоговом материале BAQ.kz.
