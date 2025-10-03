  • 3 Октября, 21:04

Технологии, контракты, обязательства: Итоги форума KAZENERGY

Главные заявления мировых организаций на XVI Евразийском форуме KAZENERGY

Фото: коллаж BAQ.KZ

XVI Евразийский форум KAZENERGY завершился в Астане. Главы энергетических компаний и представители международных организаций обсудили роль нефти в будущем экономики, изменение климата, подготовку технических кадров и технологические возможности Казахстана. Подробности второго дня форуме смотрите в итоговом материале BAQ.kz.

